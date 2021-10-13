В Николаеве демонтировали шесть киосков, которые были незаконно размещены на рынке «Колос».

Об этом сообщается на Facebook-странице Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

В департаменте подчеркнули, что демонтаж будок будет «масштабным, но постепенным».

– Видел много жалоб, мол, начали и остановились: «слабо с «Колосом» разобраться» и другие. Мы не можем взять и просто начать сносить там все подряд. Потому что получим иски в суд и будем возмещать убытки. И вместо сегодняшнего несправедливого хейта «им там платят», будет справедливое «они транжирят наши деньги». Лабиринты там строились многие годы. Для демонтажа одного киоска необходимо собрать кучу документов и получить разрешение комиссии. Над этим работает не только наш департамент. Я уже не говорю о сопротивление недовольных владельцев. Это огромная работа. Но мы ее выполним. Работаем дальше, – заявил директор департамента Андрей Ермолаев.