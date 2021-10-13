ГСЧС опровергает информацию от издания «Наш город» про утечку жидкого гептила на территории «Южмаша».

Официальную реакцию опубликовали на сайте ведомства.

В службе Спасения отметили, что неправдивая информация была подхвачена остальными СМИ, в том числе национального уровня, которые принялись раздувать безосновательную панику.

— Главным управлением ГСЧС в Днепропетровской области 8 октября 2021 с выездом на место во взаимодействии с администрацией предприятия было проверено места хранения ракетного топлива, утечки не зафиксировано. В настоящее время угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с утечкой ракетного топлива на территории Государственного предприятия « Южмаш» не существует, — говорится в сообщении спасателей.

Напомним, у берегов Калифорнии, США, произошел масштабный разлив нефти.