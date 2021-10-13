По состоянию на 12 октября в Николаевской области выявили 231 новый подтвержденный случай COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 61 случай коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2532 (+1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 215, всего — 71 691. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2039, за сутки — 10.
По состоянию на утро 12 октября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 996 человек.
Напомним, днем ранее выявили 184 заболевших.
По состоянию на 12 октября в Николаевской области выявили 231 новый подтвержденный случай COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 61 случай коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2532 (+1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 215, всего — 71 691. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2039, за сутки — 10.
По состоянию на утро 12 октября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 996 человек.
Напомним, днем ранее выявили 184 заболевших.