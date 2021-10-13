В ближайшие несколько часов город настигнут порывы северного ветра со скоростью в 15-20 метров за секунду.
О непогоде предостерегли в горсовете.
Такие погодные условия продлятся до конца суток, будут переменно наблюдаться утром и днем завтрашнего дня.
По данным николаевских синоптиков, над нашим регионом навис активный циклон. Температура в городе ночью 8-10º тепла, днем 11-13º тепла.
Как сообщалось, в августе Николаев затопило после сильных дождей.
В ближайшие несколько часов город настигнут порывы северного ветра со скоростью в 15-20 метров за секунду.
О непогоде предостерегли в горсовете.
Такие погодные условия продлятся до конца суток, будут переменно наблюдаться утром и днем завтрашнего дня.
По данным николаевских синоптиков, над нашим регионом навис активный циклон. Температура в городе ночью 8-10º тепла, днем 11-13º тепла.
Как сообщалось, в августе Николаев затопило после сильных дождей.