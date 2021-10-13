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Итальянские исследователи из Римского университета Ла Сапиенца изучили голоса очковых пингвинов и расшифровали их.
Об этом сообщает Корреспондент.
— Южноафриканские пингвины, которые обладают уникальными индивидуальными отметинами на груди, могли развить распознавание с помощью голоса и облика для того, чтобы улучшить коммуникацию в месте своего обитания - продуваемой ветрами прибрежной местности, — отметил Луиджи Бачиадонна, автор исследования.
Ученые записали голоса целой колонии пингвинов и проанализировали каждую вокализацию с помощью компьютерного алгоритма. Таким образом они выделили спектральные и темпоральные характеристики и выяснили, что эти звуки не меняются. Более того именно таким образом они распознают друг друга.
Столь развитые навыки связывают с моногамным образом жизни очковых пингвинов, при котором стабильность их голосов помогает идентифицировать друг друга.
В июле сообщалось, что неподалеку от украинской полярной станции «Академик Вернадский» в Антарктиде на протяжении всего лета наблюдаются большие группы пингвинов, численность некоторых достигает тысяч особей.
Итальянские исследователи из Римского университета Ла Сапиенца изучили голоса очковых пингвинов и расшифровали их.
Об этом сообщает Корреспондент.
— Южноафриканские пингвины, которые обладают уникальными индивидуальными отметинами на груди, могли развить распознавание с помощью голоса и облика для того, чтобы улучшить коммуникацию в месте своего обитания - продуваемой ветрами прибрежной местности, — отметил Луиджи Бачиадонна, автор исследования.
Ученые записали голоса целой колонии пингвинов и проанализировали каждую вокализацию с помощью компьютерного алгоритма. Таким образом они выделили спектральные и темпоральные характеристики и выяснили, что эти звуки не меняются. Более того именно таким образом они распознают друг друга.
Столь развитые навыки связывают с моногамным образом жизни очковых пингвинов, при котором стабильность их голосов помогает идентифицировать друг друга.
В июле сообщалось, что неподалеку от украинской полярной станции «Академик Вернадский» в Антарктиде на протяжении всего лета наблюдаются большие группы пингвинов, численность некоторых достигает тысяч особей.