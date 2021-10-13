Индия заявила о возобновлении экспорта вакцин против коронавируса. В течение следующих нескольких месяцев страна планирует увеличить поставки.

Об этом сообщает Reuters.

Восстановление экспорта связано с тем, что в Индии большинство населения получили прививки от коронавируса, а внутренние записи продолжают накапливаться.

На прошлой неделе страна направила в Иран первую партию вакцин Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech. Всего Индия экспортировала около 4 млн доз.

— По мере удовлетворения потребностей Индии в будущем будут увеличены поставки вакцин, — заявила рабочая группа правительства Индии по борьбе с пандемией COVID-19.

Напмомним, в марте этого года Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом вакцин. Это связано с тем, что в стране хотят расширить кампанию по вакцинации населения.