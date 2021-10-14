Винница стала излюбленным местом лис из окружающих лесов, дикие зверьки рыщут по мусоркам и помойкам, чтобы найти еду перед холодами.

Об этом передает Телевизионная служба новостей.

Животные бегают по улицам как в спальных районах, так и в центре. В основном их можно встретить возле мусорных баков и стихийных свалок, хищники перестали опасаться людей и не реагируют на автомобильные сигналы.

В региональном лесхозе признают проблему и объясняют за последние годы популяция лис настолько выросла, что они не могут прокормить себя в естественном ареале обитания.

Специалисты призывают не давать пищу лисам и тем более не пытаться их погладить, так как они самые опасные переносчики бешенства.

Напомним, жители Харькова сообщают, что неоднократно натыкались на разгуливающих по городу диких лис.