Винница стала излюбленным местом лис из окружающих лесов, дикие зверьки рыщут по мусоркам и помойкам, чтобы найти еду перед холодами.
Об этом передает Телевизионная служба новостей.
Животные бегают по улицам как в спальных районах, так и в центре. В основном их можно встретить возле мусорных баков и стихийных свалок, хищники перестали опасаться людей и не реагируют на автомобильные сигналы.
В региональном лесхозе признают проблему и объясняют за последние годы популяция лис настолько выросла, что они не могут прокормить себя в естественном ареале обитания.
Специалисты призывают не давать пищу лисам и тем более не пытаться их погладить, так как они самые опасные переносчики бешенства.
Напомним, жители Харькова сообщают, что неоднократно натыкались на разгуливающих по городу диких лис.
Винница стала излюбленным местом лис из окружающих лесов, дикие зверьки рыщут по мусоркам и помойкам, чтобы найти еду перед холодами.
Об этом передает Телевизионная служба новостей.
Животные бегают по улицам как в спальных районах, так и в центре. В основном их можно встретить возле мусорных баков и стихийных свалок, хищники перестали опасаться людей и не реагируют на автомобильные сигналы.
В региональном лесхозе признают проблему и объясняют за последние годы популяция лис настолько выросла, что они не могут прокормить себя в естественном ареале обитания.
Специалисты призывают не давать пищу лисам и тем более не пытаться их погладить, так как они самые опасные переносчики бешенства.
Напомним, жители Харькова сообщают, что неоднократно натыкались на разгуливающих по городу диких лис.