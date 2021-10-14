36-летнего жителя Первомайска посадили на полтора года в тюрьму за насилие над матерью.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Установлено, что мужчина систематически совершал домашнее насилие в отношении своей 69-летней матери. Так, 12 июля этого года, пьяный мужчина поссорился с потерпевшей и начал ее оскорблять, унижать и материть. Он требовал деньги на водку, после чего выгнал женщину из квартиры.

Сообщается, что обидчика ранее трижды признали виновным в Первомайском горрайонном суде и привлекали к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 173-2 КУоАП, однако наказание не остановило домашнего тирана – он продолжал совершать противозаконные действия в отношении матери.

В итоге судья Первомайского районного суда признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

Ранее сообщалось, что первомайский районный суд назначил 150 часов общественных работ 56-летнему жителю Первомайского района за систематическое домашнее насилие над 54-летней сожительницей.