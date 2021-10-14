В Украине до сих пор действуют ограничения относительно возможности назначения женщин на определенные должности. В ближайшее время в Вооруженных Силах планируют отменить все ограничения.

Об этом «Радио Свобода» рассказала советник главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам Виктория Арнаутова.

По ее словам, в Военно-морских силах остаются несколько должностей, которые являются запрещенными для женщин. Поэтому в ВСУ планируют в течение одного или двух месяцев отменить ограничения.

Виктория Арнаутова отметила, что речь идет о боевых должностях, в частности, о должностях на кораблях, связанных с ядовитыми и взрывчатыми веществами.

— Логика такова (по поводу снятий ограничений, — прим.) — это не значит, что мы хотим загнать женщин на эти должности. Это такие международные подходы: в законодательстве не должно быть никаких ограничений для любого. Когда у нас есть ограничения, то получается, что мы не позволяем женщине самостоятельно принимать решение о своей судьбе, объективизируем ее, — пояснила советник главнокомандующего ВСУ.

Она напомнила, что сейчас в ВСУ служит около 50 тысяч женщин (военных и гражданских).

Напомним, в этом году Татьяна Остащенко стала первой женщиной, возглавившей командование ВСУ, а именно Медицинские силы.