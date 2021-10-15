Количество людей, страдающих от голода из-за войны, пандемии коронавируса и климатических изменений, возросло за год на четверть и составляет сейчас более 800 миллионов.

Об этом сообщает DW со ссылкой на отчет немецкой неправительственной организации Welthungerhilfe, которая оказывает помощь людям, страдающим от голода.

Отчет был обнародован в Берлине в этот четверг. Он учитывает последние показатели глобального индекса голода (GHI).

Число людей, которые сейчас страдают от голода в мире, достигло 811 миллионов. При этом еще 41 миллион жителей планеты находится на грани голода.

В документе отмечается, что причинами ухудшения ситуации в этом году стали изменения климата, пандемия коронавируса, а также войны и конфликты, количество которых увеличилось в последние годы.

— Там, где идет война, разрушается инфраструктура, опустошаются поля, люди бегут из сел, — подчеркнул генеральный секретарь Welthungerhilfe Матиас Могге.

Отмечается, что больше всего от голода страдают Африка и Азия. Индекс голода GHI учитывает количество людей, страдающих от недоедания и дефицита калорий в пище. Также отслеживается качество употребляемых продуктов, принимается во внимание количество детей в возрасте до 5 лет, которые имеют недостаточный вес, и уровень детской смертности.

Сейчас, по данным GHI, больше всего от голода страдает Сомали. «Очень серьезный» уровень обеспокоенности вызывает ситуация в Центральноафриканской Республике, Чаде, Демократической Республике Конго, Мадагаскаре и Йемене.

Достичь хотя бы «низкого» уровня голода к концу десятилетия в этих странах не удастся, прогнозируют специалисты организации. Также проблема голода остро стоит в Юго-Восточной Азии.

Немецкие эксперты утверждают, что ситуация и дальше будет обостряться. Данные глобального индекса голода свидетельствуют, что до 2030 года в 47 странах уровень голода возрастет с «низкого» до «серьезного» или «чрезвычайного». В организации предполагают, что такими темпами достижение одной из целей устойчивого развития ООН — «нулевой голод до 2030 года» — выглядит призрачным.

Напомним, в первые 14 месяцев пандемии около 1,5 миллиона детей во всем мире пережили смерть одного из родителей или другого лица, осуществляющего уход, в результате заболевания COVID-19.