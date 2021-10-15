По состоянию на 15 октября в Николаевской области превышают норму два «ковидных» эпидпоказателя — уровень заболеваемости и количество госпитализаций за последнюю неделю.

Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.

Количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней составило 353,99 при допустимом не больше 75.

Также количество госпитализаций с подтвержденными диагнозами и подозрениями в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения — 68,02 (при допустимом не более 60). При этом уровень роста госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом составляет 30,64% (при допустимом не более 50%).

Приближается к граничному показателю в 65%загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, — 62,16%.

Количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами в течение последних семи дней на 100 тысяч населения составило 1134,22 (при допустимом не менее 300). Коэффициент выявления случаев инфицирования— 15,31% (при допустимом не более 20%).

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости COVID-19 в Николаевской области превышен почти в 5 раз.