Паб Trade-Inn в Лондоне позволил рассчитываться за напитки и еду старым iPhone и еще около 14 тысячами видов электронных устройств, которые хозяева планируют выбросить на свалку.

Заведение передает вышедшую из строя электронику на переработку, пишет «Вокруг света. Украина».

Как выяснили исследователи, к 2024 году Великобритания может стать мировым лидером по производству электронных отходов, обогнав Норвегию. Чтобы уменьшить количество выброшенной в утиль техники, в Trade-Inn решили принимать старые гаджеты в качестве оплаты для последующей переработки.

Электронный мусор угрожает здоровью людей, особенно детей. В выброшенных компьютерах, смартфонах, телевизорах, холодильниках и других устройствах содержатся тонны металлов и пластмасс.

По подсчетам ученых, человечество только в течение 2021 года выбросит 57,4 миллиона тонн подобного мусора. Великая китайская стена весит меньше, а это самый большой искусственный объект на планете.

Свинец и ртуть из батареек и мониторов могут привести к нарушениям развития нервной системы и психическим расстройствам у детей, а также негативно сказаться на здоровье плода в утробе. А влияние хрома и марганца, например, может спровоцировать кашель и астму.

Чтобы решить проблему, нужно продлить жизненный цикл устройств, упростить их ремонт и наладить переработку неиспользуемых товаров.

Ранее сообщалось, что Классический родстер Aston Martin DB6 Volante принца Чарльза перевели на биоэтанол. Сырьем для топлива служат отходы производства белого вина и сыра.