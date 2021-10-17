Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю международного дня борьбы за ликвидацию нищеты, который отмечают 17 октября заявил, что в прошлом году дополнительно 120 млн человек оказались за чертой бедности.

Об это информируют «Новости ООН».

Антониу Гутерриш подчеркнул, что рост показателей бедности наблюдается впервые за 20 лет и это связано прежде всего с пандемией, борьба с которой самым негативным образом отразилась на экономиках стран мира.

— Неравномерное восстановление еще более увеличивает неравенство между глобальным Севером и Югом. А между тем сегодня, когда солидарность нужна как никогда, мы не видим ее проявления, — отметил Антониу Гутерриш.

По его словам, необходимо вести борьбу на два фронта, сражаясь с нищетой и неравенством, и прежде всего — с несправедливым распределением вакцин, которое приводит к дальнейшему распространению вируса и продлевает экономический спад.

— Нам надо срочно положить конец этому, справиться с долговым кризисом и обеспечить, чтобы самые нуждающиеся страны получили инвестиции, позволяющие им восстановиться, — отметил глава ООН.

Генеральный секретарь предложил конкретные пути выхода из создавшейся ситуации, призвав страны проявлять политическую волю и расширять партнерские отношения, чтобы к 2030 году добиться социальной защищенности каждого члена общества.

Антониу Гутерриш предложил вкладывать больше средств в переквалификацию трудящихся, чтобы обеспечить кадры для растущего сектора «зеленой экономики».

— Мы также должны инвестировать в достойные рабочие места в сфере услуг по уходу, а это поможет продвинуться на пути борьбы с неравенством и обеспечить уход всем нуждающимся в такой поддержке, — подчеркнул Антониу Гутерриш.

Генсек ООН также привлек внимание к положению уязвимых групп населения, включая женщин, которые в результате пандемии пострадали больше мужчин.

Он предложил оказывать адресную помощь женщинам-предпринимателям, бороться с неформальной занятостью, а также уделять больше внимания вопросам образования, социальной защиты, медицинского страхования для детей и здравоохранения в целом и сокращать разрыв в доступе к цифровым технологиям.

Как сообщалось, в мире впервые более чем за десять лет выросла смертность от туберкулеза. В ВОЗ отметили, что такое положение с инфекцией связано с пандемией коронавируса.