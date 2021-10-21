Педиатр Евгений Комаровский записал обращение к украинцам и попросил невакцинированных поставить себе прививку, чтобы не ставить под угрозу жизни остальных.

Свое мнение он разместил в Facebook.

Медик напомнил публике, что при новой волне коронавируса мест нет ни в больницах, ни в моргах.

— Красивая осень, конечно, ребята, но походу для многих это последняя осень в этом году и в жизни... Извините за эмоции... Ситуация хреновая, и хреновая – это мягко сказано. Мне очень трудно выбирать слова. То, что больницы забиты, это мягко сказано. Если кто-то из депутатов говорит, что места в больницах еще есть, он врет. На кладбищах места еще есть, в моргах – мест нет. Очереди санитарок с каталками с трупами в морг, — описывает ситуацию с больными врач.

Отдельно Комаровский отметил ситуацию с поддельными сертификатами, которые в буквальном смысле убивают людей.

— И когда люди умерли дома и им не успели сделать ПЦР, то они умирают не от ковида, а от якобы какой-то пневмонии. На этом фоне возникает новая страшная проблема: люди наконец-то понимают, соображают, что надо привиться, но привиться не могут, потому что уже купили сертификат о вакцинации и их теперь никак не привить. А в реанимациях, 99% тех, кто в реанимации не привиты, а половина тех, кто якобы привит, — с купленными бумажками, — акцентирует доктор.

Педиатр добавил, что от него отписываются тысячи человек, когда он заводит тему о важности вакцинации.

— Да отписывайтесь вы, бог с вами, если ума у вас нет. Если у кого-то мозги остались, привейтесь, потому что это плохо кончится. Все, больше говорить нечего, — подытожил Евгений Комаровский.

Напомним, за вчерашний день от коронавируса в стране погибли 546 человек.