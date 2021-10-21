Дым от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, входящего в испанские Канарские острова, достиг территории Украины.

В Telegramm-канале «Одесса, как она есть» появилась информация о том, что, над городом висит плотное облако SO2 - оксида серы.

В сообщении отмечается, что одесситам не рекомендуют выходить на прогулки до вечера, так как данный газ токсичен, а его предельная концентрация превышена в 10-12 раз. Также отмечается, что появление данного облака связанно с извержением вулкана на острове Ла-Пальма.

Стоит напомнить, что извержение вулкана началось 19 сентября 2021 года, оно продолжается и по сей день с периодическими пульсациями интенсивности.

По информации «Meteoprog», потоки лавы на острове уничтожили более 450 зданий и покрыли территорию суммарной площадью около 497 гектаров. Кроме того, разрушено более 38 километров дорог. По меньшей мере, 6000 человек эвакуированы. В атмосферу было выброшено огромное количество пепла, оксидов серы (SO2) и угарного газа (СО).

Дым от извержения уже достиг территории Франции и Италии. Облако газов, выброшенных в атмосферу также достигло Польши, Беларуси, Румынии и Украины.

Как видно на карте ветров и погоды Windy.com, на территори Николаевской области зафиксирована концентрация оксида серы - 112,84 мг на м², а Одесской – 118,97 мг на м².

Справка: Оксиид серы – соединение серы с кислородом состава SO2. В нормальных условиях представляет собой бесцветный газ с характерным резким запахом (запах загорающейся спички). В высоких концентрациях токсичен. Один из основных компонентов вулканических газов. Предельно допустимая концентрация: в атмосферном воздухе максимально-разовая — 0,5 мг/м³, среднесуточная — 0,05 мг/м³, в помещении (рабочая зона) — 10 мг/м³.

Ранее сообщалось, что на главном южном острове Японии Кюсю произошло извержение вулкана Асо.