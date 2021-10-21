В Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика «ЛНР», который пытался оформить себе украинскую пенсию.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, задержанный мужчина вступил в ряды боевиков в марте 2015 года. Его зачислили в так называемую «4-ю отдельную мотострелковую бригаду», где он занимался обслуживанием вражеской техники. Впоследствии он оставил группировку и скрывался на оккупированной территории.

Мужчине сообщили о подозрении по статье об участии в незаконных вооруженных формированиях (часть 2 статьи 260 УК). Пока ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, но СБУ проверит его к причастности к тяжким преступлениям.

Напомним, что в сентябре 2021 года Служба безопасности Украины задержала боевика, участвовавшего в аннексии Крыма. Он вступил в ряды местной «самообороны» и патрулировал города.