Всемирная организация здравоохранения объявила, что в европейском регионе израсходован один миллиард вакцин против COVID-19.

Об этом пишет Jutarnji List.

В ВОЗ отмечают, что 70% уровень вакцинации все еще остается приоритетной целью.

— Несмотря на успех с вакцинацией трети Европы, иммунизация должна быть увеличена, а региональные различия должны быть преодолены, — предупредил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.

При этом коронавирус продолжает быстро увеличивать количество заболевших по всей Восточной Европе. Чешская Республика, Польша, Болгария и Латвия становятся все более инфицированными, а в Хорватии в последние дни переполнены больницы.

Меры против COVID-19 расширяются и в странах Западной Европы. Нижняя палата французского парламента проголосовала за продление коронавирусного пропуска до 31 июля 2022 года. Сертификат доказывает, что человек был вакцинирован против ковида, что позволяет ему входить в кафе, рестораны и стадионы.

Напомним, вакцины от COVID-19 снижают вероятность заражения в шесть раз, смерти — в одиннадцать.