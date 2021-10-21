В России выявили единичные случаи новой разновидности Дельта-штамма AY.4.2 коронавируса, у него есть вероятность широкого распространения.

Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает Интерфакс.

По его словам, эта разновидность — одно из множества ответвлений штамма Дельта и по сравнению с ней обладает большей заразностью.

20 октября в Израиле подтвердили случай субварианта штамма коронавируса «Дельта», о котором ранее сообщалось в Великобритании.

Сейчас проходят исследования, чтобы определить, какую опасность может представлять штамм. По мнению экспертов, вряд ли он получит широкое распространение или вакцины будут против него неэффективны.

Как сообщалось, некоторые эксперты из США говорят, что рост случаев коронавируса, уровня госпитализации и смертей в Британии может быть связанным именно с появлением нового варианта AY.4.2.