С января по август 2021 года коронавирус унес жизни 1211 человек в Николаевской области — за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 23 человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ статистики на Николаевщине.

Больше всего жителей области умерло от болезней системы кровообращения — 8 312 человек, что составляет 62,9% от всех умерших. Из них 5825 — от ишемической болезни сердца. В январе-августе 2020-го — 7685 и 5433 человека соответственно.

Злокачественные новообразования повлекли смерть 1 277 граждан (в прошлом году — 1429), грипп и пневмония — 657 (108), внешние факторы — 629 (560), болезни органов пищеварения — 495 (472), ВИЧ — 76 (89), туберкулез — 58 (60). От COVID-19 умерло 1 211 человек (в январе-августе 2020 года — 23 человека), или 9,2% умерших.

Кроме того, с начала текущего года в области родилось 4692 ребенка, что на 364 меньше, чем за такой же период 2020-го, и умерло 132 09 человек (в то же время в прошлом году — 108 87). В расчете на 100 умерших приходилось 36 новорожденных (в январе-августе 2020 — 46).

С января по август 2021 года численность населения Николаевской области уменьшилось на 9 300 человек, сейчас в регионе проживает 1 099 100 человек.

Ранее начальница управления здравоохранения горсовета Ирина Шамрай рассказала, что в Николаеве развернут 60 дополнительных коек для лечения детей с подтверждённым COVID-19.