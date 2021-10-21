Программа развития ООН создала специальный целевой фонд для оказания финансовой помощи населению Афганистана, в частности домохозяйствам страны.

Об этом информирует Reuters.

Администратор ПРООН Ахим Штайнер, заявил, что Германия, первая внесла вклад и взяла на себя обязательства выделить в фонд 50 млн евро.

— Мы должны вмешаться, мы должны стабилизировать «народную экономику», и в дополнение к спасению жизней мы также должны выделить деньгиденьги на средства для жизни, – отметил Ахим Штайнер.

Он также подчеркнул, что домохозяйства в Афганистане могут оказаться за чертой бедности в начале-середине 2022 года.

В ООН предупреждают, что только 5% афганских семей обеспечены нормальным питанием. Более половины детей в возрасте до пяти лет недоедают, без помощи им грозит острое истощение.

Напомним, после того, как спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халильзад ушел в отставку, на пост назначен его экс-заместитель Томас Уэст.