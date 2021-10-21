Программа развития ООН создала специальный целевой фонд для оказания финансовой помощи населению Афганистана, в частности домохозяйствам страны.
Об этом информирует Reuters.
Администратор ПРООН Ахим Штайнер, заявил, что Германия, первая внесла вклад и взяла на себя обязательства выделить в фонд 50 млн евро.
— Мы должны вмешаться, мы должны стабилизировать «народную экономику», и в дополнение к спасению жизней мы также должны выделить деньгиденьги на средства для жизни, – отметил Ахим Штайнер.
Он также подчеркнул, что домохозяйства в Афганистане могут оказаться за чертой бедности в начале-середине 2022 года.
В ООН предупреждают, что только 5% афганских семей обеспечены нормальным питанием. Более половины детей в возрасте до пяти лет недоедают, без помощи им грозит острое истощение.
Напомним, после того, как спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халильзад ушел в отставку, на пост назначен его экс-заместитель Томас Уэст.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
Программа развития ООН создала специальный целевой фонд для оказания финансовой помощи населению Афганистана, в частности домохозяйствам страны.
Об этом информирует Reuters.
Администратор ПРООН Ахим Штайнер, заявил, что Германия, первая внесла вклад и взяла на себя обязательства выделить в фонд 50 млн евро.
— Мы должны вмешаться, мы должны стабилизировать «народную экономику», и в дополнение к спасению жизней мы также должны выделить деньгиденьги на средства для жизни, – отметил Ахим Штайнер.
Он также подчеркнул, что домохозяйства в Афганистане могут оказаться за чертой бедности в начале-середине 2022 года.
В ООН предупреждают, что только 5% афганских семей обеспечены нормальным питанием. Более половины детей в возрасте до пяти лет недоедают, без помощи им грозит острое истощение.
Напомним, после того, как спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халильзад ушел в отставку, на пост назначен его экс-заместитель Томас Уэст.