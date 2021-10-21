Следствие по делу ветерана АТО Владимира Прохнича, который угрожал оторвать чеку у гранаты на входе в Кабмин, завершено. Материалы у судьи.

Об этом сообщили в Киевской прокуратуре.

В ведомстве отметили, что обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.

— 4 августа 43-летний бывший военнослужащий пришел в помещение КМУ и, выдернув из боевой гранаты предохранительное кольцо, сообщил о захвате здания. Также человек приказал двум работникам Кабмина находиться рядом с ним, а сотрудникам Управления государственной охраны держаться в стороне и не применять оружия. По результатам переговоров с правоохранителями при участии другого военнослужащего, человек привел гранату в безопасное состояние, после чего отдал работникам полиции и сдался, — сказано в уведомлении.

Бывшему фронтовому саперу инкриминируют захват государственного здание, незаконное хранение боеприпасов и незаконное лишение свободы с применением оружия. Экспертиза утверждает, что он способен нести ответственность за принятые решение перед законом, так как психически здоров.

Напомним, в здание Кабинета министров, где должно состояться заседание правительства, прорвался неизвестный мужчина с предметом, похожим на гранату, выдернул чеку и угрожал себя взорвать. Более того, он сказал, что «живым оттуда не уйдет, сядет на 10 лет».

Его задержали после переговоров, а граната оказалась боевая.