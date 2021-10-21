Автопроизводитель Tesla отчиталась о рекордной выручке и чистой прибыли в 3 квартале этого года — компания нарастила продажи электромобилей на фоне дефицита чипов и сбоев в глобальной логистике.

Об этом пишет Экономическая правда.

Отмечается, что Tesla увеличила на 30,5% доходы в автомобильном бизнесе и на 26,6% в целом, что является рекордом за последние 5 кварталов.

— В отличие от многих автопроизводителей, компания Маска смогла нарастить продажи электромобилей на фоне дефицита чипов и сбоев в глобальной логистике. Доходы от производства электромобилей выросли на 30,5%, в целом от бизнеса компании — на 26,6%. Компания сообщила о чистой прибыли в размере 1,62 миллиардов долларов за квартал, — говорится в сообщении.

При этом чистая прибыль во второй раз в истории Tesla превысила отметку в 1 миллиард долларов. Год назад, в 3 квартале 2021 года, чистая прибыль составила 331 миллионов долларов.

В то же время выручка компании в 3 квартале этого года — 13,76 миллиардов долларов против 8,8 миллиардов долларов годом ранее. Сообщается также, что от энергетического бизнеса, в т.ч. производства солнечных батарей, компания заработала 806 млн долл.

За ремонт и техобслуживание авто, автострахование и продажи товаров под собственным брендом компания получила 894 миллионов долларов.

Tesla отчиталась также о снижении стоимости биткоинов, в которые она инвестировала, на 51 миллионов долларов. Издание напоминает, что в 3 квартале Tesla поставила на рынок рекордные 241 300 электромобилей.

Ранее сообщалось, что американский производитель электромобилей Tesla официально переносит свою штаб-квартиру в Техас. До этого офис Tesla располагался в Кремниевой долине — городе Пало-Альто в Калифорнии.