В Румынии вводят комендантский час для невакцинированных от COVID-19. Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о ряде ограничительных мер в стране в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и низким уровнем вакцинации.

Об этом сообщает Romania Journal.

— Пребывание на улице в ночное время будет ограничено для тех, кто не вакцинирован, за исключением тех, кто может доказать, что находится на улице с целью работы, — заявил Клаус Йоханнис.

Он добавил, что с понедельника в стране снова будет действовать масочный режим.

— Начиная с понедельника, маску снова нужно будет носить везде. Вы должны носить маску, как в помещении, так и на улице, в школе и на ярмарках, в кино и когда гуляете на улице. Это обидно, но нам нужно ввести ограничения, которые вступят в силу с понедельника, — добавил президент Румынии.

Он также посоветовал гражданам не верить фейкам, что вакцина от коронавируса опасна.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 октября, выявили 22 тысячи 415 новых случаев коронавируса. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии.