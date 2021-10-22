95-летняя королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Букингемский дворец и источники

Во дворце заявили, что медицинский персонал велел королеве отдохнуть и ее болезнь не связана с COVID-19.

Елизавета II вернулась в Виндзорский замок в четверг и была, как сообщается, «в хорошем настроении».

— После того, как врач посоветовал отдохнуть в течение нескольких дней, королева посетила больницу в среду днем для некоторых предварительных исследований, а сегодня (четверг) вернулась в Виндзорский замок в обеденное время и остается в хорошем настроении, — сообщает издание.

Источник Reuters сообщил, что королева осталась в больнице с практической точки зрения и ее медицинская бригада проявила осторожность. По словам источника, в четверг Елизавета II «выполняла некоторые легкие обязанности».

В среду Елизавета II отменила официальную поездку в Северную Ирландию. Накануне она провела прием для лидеров бизнеса — миллиардеров, таких как Билл Гейтс. Reuters пишет, что «королева тогда казалась здоровой и счастливо улыбалась, встречая гостей».

Отмечается, что последний раз Елизавета II провела ночь в больнице в 2013 году, когда она страдала от симптомов гастроэнтерита. В 2018 году ей сделали успешную операцию по лечению катаракты глаза, а в 2003 году — операцию на колене.

Напомним, 21 апреля, королева Великобритании Елизавета II отметила 92-й день рождения.