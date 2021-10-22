В Николаеве ученые с кафедры ботаники Херсонского государственного университета определили возраст самых старых дубов.

Об этом сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА.

Обследовали и определили возраст деревьев с использованием бура Пресслер. Этот метод позволяет получить керн – образец древесины и подсчитать количество годовых колец, таким образом, точно определить возраст дерева.

Так, возраст дуба черещатого, что по улице Адмиральской, 22 возле административного здания Николаевского облсовета составляет 101+/- 3 года. Возраст дуба вишневого на улице Адмирала Макарова, 1 (территория больницы) — 136+/- 3 года. Возраст дуба на улице Большой Морской, 38 и углу улицы Артиллерийской — 117 +/- 3 года.

– Эти три дерева имеют статус объектов природного заповедного фонда – ботанических достопримечательностей природы, – отмечается в сообщении.

Исследовали и дубы, которые намерены ввести в статус заповедных в этом году: возраст горизонтального дуба в Дендрарии Дружбы и дуба на Темводе почти одинаковый и составляет 53-54 года.

Ранее сообщалось, что в Николаеве облагородили место возле официально самого старого дерева города, известной, как мама-дубица, которая является памятником природы и растет по ул. Адмирала Макарова, 1, возле 4 городской больницы.