По личному желанию Лукашенко в Беларуси решили отменить обязательное ношение масок, которое ввели две недели назад на фоне четвертой волны COVID-19.

Об этом информирует Telegram-канал белорусского ведомства.

После того, как Лукашенко негативно оценил масочный режим, в стране поспешно отменили все предыдущие предписания медиков.

— Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, Лукашенко разрешил привлекать армию к борьбе с протестами.