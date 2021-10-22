По личному желанию Лукашенко в Беларуси решили отменить обязательное ношение масок, которое ввели две недели назад на фоне четвертой волны COVID-19.
Об этом информирует Telegram-канал белорусского ведомства.
После того, как Лукашенко негативно оценил масочный режим, в стране поспешно отменили все предыдущие предписания медиков.
— Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, Лукашенко разрешил привлекать армию к борьбе с протестами.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
По личному желанию Лукашенко в Беларуси решили отменить обязательное ношение масок, которое ввели две недели назад на фоне четвертой волны COVID-19.
Об этом информирует Telegram-канал белорусского ведомства.
После того, как Лукашенко негативно оценил масочный режим, в стране поспешно отменили все предыдущие предписания медиков.
— Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, Лукашенко разрешил привлекать армию к борьбе с протестами.