В Луцке во дворе многоэтажек заметили детей, которые под впечатлением от южнокорейского сериала «Игра в кальмара», устроили во дворе инсценировка известной сцены из расстрела в первой серии сериала.

Игру снял на видео и выложил в Facebook местные жители.

На видео видно, как девочка считала, а потом делала в сторону мальчиков жест, похожий на выстрел. После этого ребенок упал на траву.

«Игра в кальмара» - самый успешный южнокорейский сериал. Стоит отметить, что по сюжету сериала полтысячи жителей современного Сеула решают сыграть в игру, приз в которой – огромные деньги. Нужно выполнять простые задания из детских игр, но, если сделать этого не получится – участника убивают. Первым заданием была игра "Красный свет, зеленый свет", в которых нужно было бежать вперед, пока робот в форме куклы не смотрел на участников. Как только робот оборачивался, нужно было замереть. Тех, кто не успевал остановиться, убивали.

Ранее сообщалось, что Стриминговый сервис Netflix оценивает, что его самый популярный сериал «Игра в кальмара» принесет компании почти 900 миллионов долларов.