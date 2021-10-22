После наступления четвертой волны коронавируса в харьковский крематорий образовалась почти недельная очередь на сожжения тел из моргов.

Об этом информирует «Суспільне».

Горожане не могут кремировать тела своих близких и родственников по несколько дней.

— В морге большие очереди, много тел. Несколько дней ездила в морг, ждала вскрытия, чтобы забрать свидетельство о смерти. В морге ужасная ситуация, люди ждут до семи, восьми вечера. Агенты при морге помогли, деньги заплати — и все. В воскресенье 17 октября, я сказала агенту о кремации, и вот на 21 октября он нас записал. Тело оставалось в морге, — сообщила жительница Харькова Людмила, у которой умер муж.

Одной из дополнительных нагрузок на крематорий стал тот факт, что он работает сразу на несколько окружающих областей – Сумскую, Полтавскую и Днепропетровскую. Больше в округе учреждений подобного типа нет.

Как сообщалось, на фоне разгорающейся четвертой волны с сотнями умерших перед столичным крематорием сгрудились катафалки с телами, которые ждут своей очереди по несколько часов.