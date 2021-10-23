С 23 октября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с заболеваемостью коронавирусом автобусы в Николаеве изменят график движения в часы «пик».

Об этом уведомляют на сайте Николаевского горсовета.

Так, автобус маршрута №91 будет курсировать с Балабановки до улицы Садовой в рабочие часы перевозки с 6:00 до 10:00, каждые полчаса доезжая до кладбища в Балабановке.

Введут дополнительные два рейса автобуса №91 с остановки «Завод Океан» в Корабельном районе с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 до автовокзала. Автобус маршрута №51 будет курсировать из Терновки до Пушкинского кольца.

Кроме того, по проспекту Центральному, от автовокзала до Центрального городского стадиона, по проспекту Героев Украины и улице Пушкинской будут работать дополнительные троллейбусы.

Напомним, по словам мэра Николаева Александра Сенкевича, в Николаеве полиция снова начнет проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте.