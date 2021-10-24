На видео самка осьминога заботливо поглаживает щупальцами прикреплённые к скале гроздья белых икринок. Осторожная мать выбрала для будущего потомства защищенные «ясли»: кладка находится в углублении под большой скалой.

Об этом пишет Вокруг света Украина.

Нерест у гигантских осьминогов происходит осенью. Инкубационный период икринок составляет от 3 до 8 месяцев. Самка будет оберегать свою икру до того самого момента, когда из неё вылупятся маленькие осьминоги. При этом она не просто охраняет будущее потомство и ухаживает за икринками, но и обеспечивает приток свежей воды. В финале этой трогательной истории рождение идёт бок о бок с гибелью матери: после длительной заботы об икре истощённая самка погибает.

Съёмка проводилась в районе острова Большой Пелис, который входит в Восточный участок заповедника. Это самый крупный участок, являющийся ядром охраняемой акватории. Гигантский осьминог (он же осьминог Дофлейна) встречается в этих водах регулярно. Наблюдать его чаще всего можно на скальных грунтах, на глубине до 30 метров.

Напомним, группа исследователей, изучающих самые глубокие части Тихого океана, дважды зафиксировала на камеру редкого «стеклянного» осьминога с прозрачной кожей, сквозь которую видны внутренние органы. Это произошло у архипелага Феникс (республика Кирибати).