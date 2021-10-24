В течение суток 23 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, ранены два военных ВСУ.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

— Наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению, – сказано в сообщении.

Указывается, что неподалеку Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм. В направлении Новогригорьевки наемники дважды совершили обстрелы, используя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Вследствие враждебных действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное.

Напомним, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки 216 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 53 таких нарушения на Луганщине.