Тысячи людей собрались в Таллине на акции протеста против вакцинации и ковид-сертификатов.

Как пишет Delfi, на митинг приходили даже с детьми и колясками. В Таллинн приехали люди из Латвии и Литвы, также из других городов Эстонии.

Акция протеста проводилась против вакцинации и ковид-сертификатов. Организаторы акции провели мероприятие с целью остановить «насильственную вакцинацию», в том числе вакцинацию детей и контроль ковид-паспортов. Как и ранее, по мнению зачинщиков, это противоречит закону.

Как сообщают репортеры, все прошло мирно. Столкновений и провокаций не было. На сцене выступили организаторы с речами о коронавирусе и государственности. Выступления прошли на эстонском и русском языках.

Несогласные с нынешней ситуацией в стране вышли с лозунгами: «Нет диктатуре», «Стоп, Кая Каллас», «Сколько смертей от вакцины – это окей?», «Ограничения – это смерть для предпринимателей» и другими.

Напомним, что в городах Франции прошли массовые акции против введения «паспортов здоровья». Этот документ подтверждает получение прививки от COVID-19, отрицательный тест или выздоровление от болезни.