В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) открылось крупнейшее в мире колесо обозрения.
Об этом пишет Euronews.
250-метровый аттракцион расположен на искусственном острове. Колесо назвали «Айн Дубай» — «Глаз Дубая». В нем обустроили 48 кабинок, некоторые из них — с баром, есть возможность заказать ужин. На колесе одновременно могут находиться 1 750 посетителей.
Устроители аттракциона обещают возможность даже устраивать конференции или свадьбы. Один оборот колеса занимает 38 минут. Работать оно будет круглосуточно.
Сообщается, что колесо обозрения установили в рамках программы по повышению туристической привлекательности города.
Напомним, что с 21 августа 2021 года для посетителей открыли обновленный детский городок «Сказка» в Николаеве, однако на сегодняшний день там доступны только 2\3 территории, а полностью объект откроют в мае следующего года.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) открылось крупнейшее в мире колесо обозрения.
Об этом пишет Euronews.
250-метровый аттракцион расположен на искусственном острове. Колесо назвали «Айн Дубай» — «Глаз Дубая». В нем обустроили 48 кабинок, некоторые из них — с баром, есть возможность заказать ужин. На колесе одновременно могут находиться 1 750 посетителей.
Устроители аттракциона обещают возможность даже устраивать конференции или свадьбы. Один оборот колеса занимает 38 минут. Работать оно будет круглосуточно.
Сообщается, что колесо обозрения установили в рамках программы по повышению туристической привлекательности города.
Напомним, что с 21 августа 2021 года для посетителей открыли обновленный детский городок «Сказка» в Николаеве, однако на сегодняшний день там доступны только 2\3 территории, а полностью объект откроют в мае следующего года.