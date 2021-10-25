За прошедшие сутки, 24 октября, в Украине подтвердили 14 634 новых-случая коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 912 человек, летальных исходов — 330, выздоровевших — 4 598.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской (+1687), Одесской (+1262), Житомирской (+1042), Запорожской областях (+1037).

За все время пандемии в Украине заболели 2 784 039 человек, выздоровели — 2 380 374, летальных случаев — 64 202.

Напомним, что с 26 октября Николаевская область переходит в «красную» зону карантина. В частности, в случае отсутствия у посетителей/персонала зеленого COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста (срок действия – 72 часа), в «красной» зоне будет действовать запрет на: