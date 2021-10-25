В Николаеве на углу улиц Колодезной и 3-й Слободской демонтировали 5 киосков. В Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции обещают на этом не останавливаться.

Об этом сообщается на Facebook-странице департамента.

В департаменте напомнили, что в прошлом году по улице 3-й Слободской убрали сооружения, которые стояли на сетях ГКП «Николаевводоканал».

– Тогда же мы получили нарекания, что не видим соседних киосков. Они занимают тротуар и закрывают обзор. Уверяю, что мы видим все. Если освобождаем какой-то участок, то в поле зрения все сооружения. Это означает, что их разрешительные документы проверяются. В таком случае ждем пока истечет срок действия договоров аренды и возвращаемся уже с новыми выводами комиссии по демонтажу. Так было и в этот раз. Будьте уверены, убираем все, что возможно. Хотим, чтобы у города был современный вид, – заверил директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев.

Ранее сообщалось, что с фасада здания «Детского мира» на улице Соборной в который раз демонтировали незаконные рекламные вывески.