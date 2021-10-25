По состоянию на 25 октября в Николаевской области выявлено 565 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом информируют на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Из всех 81 639 (+565) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 51 066 (+414);

Первомайск — 4094 (+14);

Южноукраинск — 2386 (22);

Вознесенск — 1994 (1);

Очаков — 1463 (1).

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 113 случаев COVID-19.

Заболевание установили у 2609 (+11) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 38 человек.

Выздоровели больных COVID-19 в сутки — 279, всего — 74204. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2217, за сутки — 16.

Напомним, за прошедшие сутки, 24 октября, в Украине подтвердили 14 634 новых случая коронавируса.