По состоянию на 25 октября в Николаевской области выявлено 565 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом информируют на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 81 639 (+565) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 113 случаев COVID-19.
Заболевание установили у 2609 (+11) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 38 человек.
Выздоровели больных COVID-19 в сутки — 279, всего — 74204. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2217, за сутки — 16.
Напомним, за прошедшие сутки, 24 октября, в Украине подтвердили 14 634 новых случая коронавируса.
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По состоянию на 25 октября в Николаевской области выявлено 565 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом информируют на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 81 639 (+565) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 113 случаев COVID-19.
Заболевание установили у 2609 (+11) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 38 человек.
Выздоровели больных COVID-19 в сутки — 279, всего — 74204. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2217, за сутки — 16.
Напомним, за прошедшие сутки, 24 октября, в Украине подтвердили 14 634 новых случая коронавируса.