Судья Малиновского райсуда Одессы обязал двух парней, обвиняемых в кражах, ознакомиться с нравоучительными произведениями Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко. Помимо литературной нагрузки, мужчины получили по году условно.

Об это свидетельствует приговор из ЕДРСР.

В начале январе текущего года подсудимый с подельником вскрывали машины и выносили магнитолы с динамиком, нажившись на 2 тысячи гривен.

Учитывая чистосерднечное признание и юный возраст воров (19 лет и 23 года), а также отсутствие судимостей, их приговорили к условному заключению и обязали прочитать:

Повесть (по другим изданиями роман) «Приключения Тома Сойера»;

Роман «Приключения Гекльберри Финна»;

Приключенческая повесть (по другим изданиями роман) «Белый Клык» 1906, автор Джек Лондон;

Стихотворение Тараса Шевченко «Минають дні, минають ночі...» 1845.

Напомним, Лановецкий районный суд Тернопольской области постановил назначить год условно мужчине, который продал приятелю диск с порнографией и поимел доход в 50 гривен.