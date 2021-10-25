Судья Малиновского райсуда Одессы обязал двух парней, обвиняемых в кражах, ознакомиться с нравоучительными произведениями Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко. Помимо литературной нагрузки, мужчины получили по году условно.
Об это свидетельствует приговор из ЕДРСР.
В начале январе текущего года подсудимый с подельником вскрывали машины и выносили магнитолы с динамиком, нажившись на 2 тысячи гривен.
Учитывая чистосерднечное признание и юный возраст воров (19 лет и 23 года), а также отсутствие судимостей, их приговорили к условному заключению и обязали прочитать:
Напомним, Лановецкий районный суд Тернопольской области постановил назначить год условно мужчине, который продал приятелю диск с порнографией и поимел доход в 50 гривен.
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Судья Малиновского райсуда Одессы обязал двух парней, обвиняемых в кражах, ознакомиться с нравоучительными произведениями Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко. Помимо литературной нагрузки, мужчины получили по году условно.
Об это свидетельствует приговор из ЕДРСР.
В начале январе текущего года подсудимый с подельником вскрывали машины и выносили магнитолы с динамиком, нажившись на 2 тысячи гривен.
Учитывая чистосерднечное признание и юный возраст воров (19 лет и 23 года), а также отсутствие судимостей, их приговорили к условному заключению и обязали прочитать:
Напомним, Лановецкий районный суд Тернопольской области постановил назначить год условно мужчине, который продал приятелю диск с порнографией и поимел доход в 50 гривен.