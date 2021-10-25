Состоянием на 25 октября в больнице города Снигиревка Николаевской области заняты все койко-места, выделенные для лечения больных коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.
Изначально, в больнице было развернуто 80 мест. В настоящее время, их занимают 74 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 и 6 пациентов с подозрением.
Критическая ситуация также наблюдается в Южноукраинске. Там, на сегодняшний день, загруженность больницы «ковид»-пациентами составляет — 98% (78 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 20 — с подозрением).
В Вознесенской городской больнице занято 95,8% коек для лечения COVID-19.
В городской больнице №3 Николаева общая загруженность «ковидного» отделения составляет 94%. Сейчас там лечатся 158 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 63 с подозрением.
В целом по области, загруженность больниц «ковид»-пациентами составляет 72,3%.
Стоит добавить, что на сегодняшний день в Николаевской области коефициент заболеваемости коронавирусной болезнью составляет — 406,63. Он превышает допустимую норму (менее 75,0) в 5 раз.
Как сообщалось, за прошедшие сутки в Николаевской области выявлено 565 новых подтвержденных случаев коронавируса. За сутки умерло 16 человек.
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Состоянием на 25 октября в больнице города Снигиревка Николаевской области заняты все койко-места, выделенные для лечения больных коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.
Изначально, в больнице было развернуто 80 мест. В настоящее время, их занимают 74 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 и 6 пациентов с подозрением.
Критическая ситуация также наблюдается в Южноукраинске. Там, на сегодняшний день, загруженность больницы «ковид»-пациентами составляет — 98% (78 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 20 — с подозрением).
В Вознесенской городской больнице занято 95,8% коек для лечения COVID-19.
В городской больнице №3 Николаева общая загруженность «ковидного» отделения составляет 94%. Сейчас там лечатся 158 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 63 с подозрением.
В целом по области, загруженность больниц «ковид»-пациентами составляет 72,3%.
Стоит добавить, что на сегодняшний день в Николаевской области коефициент заболеваемости коронавирусной болезнью составляет — 406,63. Он превышает допустимую норму (менее 75,0) в 5 раз.
Как сообщалось, за прошедшие сутки в Николаевской области выявлено 565 новых подтвержденных случаев коронавируса. За сутки умерло 16 человек.