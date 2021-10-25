Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. объявила о позитивных результатах второй масштабной фазы испытаний вакцины от COVID-19 для детей от шести до 12 лет.

Об этом говорится в официальном заявлении компании, обнародованном в понедельник на сайте Moderna.

— Мы обнадежены профилем иммуногенности и безопасности вакцины мРНК-1273 среди детей в возрасте от шести до 12 лет и рады, что исследование достигло своего конечного уровня иммуногенности, — сказал в связи с этим главный исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель.

Он сообщил, что компания в ближайшее время отправит результаты исследования американскому, европейскому и другим глобальным регуляторам, «чтобы помочь остановить пандемию COVID-19 путем вакцинации взрослых и детей разного возраста».

В компании уточнили, что исследование вакцины для детей получило название KidCOVE. Результаты второго из трех этапов показали «надежную нейтрализующую реакцию антител» после двух доз вакцины мРНК-1273 по 50 мкг. Исследование проводилось среди 4753 участников в возрасте от шести до 12 лет.

Напомним, фармацевтические компании Pfizer и BioNTech направили запрос Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на применение своей вакцины от COVID для детей. Речь идет о возможности прививать детей в возрасте от пяти лет.