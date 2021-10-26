В ЮНИСЕФ призывают прекратить практику подбора вакцин от COVID-19. Украинцы должны делать прививки доступным препаратом, потому что подходят все утвержденные ВОЗ вакцины.

Об этом во время пресс-конференции сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин, передает Укринформ.

— То, что мы наблюдаем в Украине — многие граждане отдают предпочтение той или иной вакцине. Кому-то нравится «Пфайзер», кому какая-то другая вакцина. Эту практику надо прекратить... О чем идет вообще речь, когда в Украине сверхнизкие темпы охвата вакцинацией граждан? Необходимо делать акцент на важности иммунизации. Особенно это касается людей, которым больше 65 лет, у которых есть сопутствующие заболевания. Надо чтобы люди прекратили делать выбор, ту или иную вакцину получать. Запомните: если вакцина утверждена ВОЗ, она уже подходит. Приходите и прививайтесь. Я считаю, что Минздрав в этом направлении действительно фантастически работает, — сказал Мурат Шахин.

Он напомнил, что сейчас также важно сделать прививку и от гриппа, поскольку сочетание двух заболеваний — гриппа и COVID-19 — имеет тяжелые последствия.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что против общего локдауна и призвал украинцев вакцинироваться.