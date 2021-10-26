Новый вариант «Дельты» уже находится на территории Украины. Наши ученые завершили исследования мутации коронавируса, который впервые обнаружили в Британии.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире передачи «Свобода слова на ICTV», пишет «РБК-Украина».

— В пятницу наши ученые закончили исследования. Мы имеем подтверждение, что мутация «Дельты», которая началась в Британии, уже есть на территории нашей страны, — сообщил Алексей Данилов.

Он отметил, что Украина заходит в пик заболеваемости COVID, ближайшие две недели «будут сложными».

— Я могу назвать города: это Львов, Тернополь, наша западная Украина. Более того, он залезает (новый штамм, — прим.) в Киев, — заявил Алексей Данилов.

Напомним, ранее британские ученые заявили об обнаружении нового варианта коронавируса, который образовался от мутации штамма «Дельта». Ученые считают, что этот вариант, получивший название AY.4.2, еще более заразен, чем штамм «Дельта».