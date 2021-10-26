В Украине за минувшие сутки, 25 октября, обнаружили 19 120 новых заражений коронавирусом и 734 смерти от последствий болезни. Это наибольшее количество летальных случаев за все время пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки госпитализировали 2 939 человек; летальных исходов — 734, выздоровели — 9 738.

Больше всего новых заражений за сутки в Днепропетровской (+1760), Одесской (+1605), Харьковской (+1255), Херсонской (+1222) областях и городе Киеве (+1135).

За все время пандемии в Украине заболели 2 803 159 человек, выздоровели — 2 390 112, летальных случаев — 64 936.

Напомним, состоянием на 25 октября в больнице города Снигиревка Николаевской области заняты все койко-места, выделенные для лечения больных коронавирусом.