С декабря этого года Qatar Airways будет летать из Дохи в Одессу и обратно.

О новом маршруте сообщается на сайте авиаперевозчика.

Qatar Airways будет доставлять пассажиров в Одессу трижды в неделю: во вторник, четверг и субботу.

Доха – Одесса: отправление – в 08:30, а прибытие – 12:45;

Одесса – Доха: отправление – в 16:45, прибытие – 22:50.

К услугам желающих будет самолет Airbus A320 с 120 местами для экономкласса и 12 для бизнес. В эконом-варианте все сиденья снабжены развлекательными экранами, а в бизнес-класса кресла откидываются и превращаются в постель.

Допустимый багаж до 35 кг в экономе и до 40 в бизнесе.

Пассажиры, вылетающие их Украины, смогут пересеть на другие рейсы: Сингапур, Гонконг, Бангкок, Мальдивы, Сейшелы, Занзибар и Сидней/

Это не первые рейсы катарских самолетов в Украину, компания регулярно летает в киевский «Борисполь».

Как сообщалось, мминистр инфраструктуры Украины предложил авиакомпании Qatar Airways создать дочернюю компанию в Украине.