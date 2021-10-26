В Одессе полицейские задержали торговца овощной лавки, который нанес тяжелые телесные повреждения 56-летнему прохожему.

Об этом сообщает Одесское районное управление полиции №1.

Событие произошло среди бела дня на улице Александра Невского. В полиции отметили, что правонарушитель молотком ударил по голове прохожего, когда тот начал с ним ссору из-за оставленных на пешеходной зоне ящиков. Пострадавшему медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

– Фигуранта – 53-летнего выходца из Закавказья правоохранители задержали и поместили в изолятор временного содержания. За умышленное причинение тяжких телесных повреждений иностранцу объявили подозрение по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы – сообщила следователь Одесского районного управления полиции №1 Анастасия Бурлака.

Равнее сообщалось, что житель Первомайска, который пришел поздравить знакомую с 8 Марта и забил ее молотком, получил 10 лет тюрьмы.