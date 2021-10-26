Компания Blue Origin Джеффа Безоса совместно с партнерами разрабатывает коммерческую космическую станцию Orbital Reef («Орбитальный риф»), которая должна быть закончена к 2030 году.

Об этом сообщается на сайте Blue Origin, пишет TheБабель.

Станцию выведут на низкую околоземную орбиту. Она будет работать как «бизнес-парк» для промышленных исследователей, космических туристов, бизнесменов и клиентов компании. Станция будет оборудована лабораториями, научными и жилыми модулями (в общем смогут жить до 10 человек).

Основными партнерами Blue Origin при разработке станции стали Boeing, Sierra Space, Redwire Space и Genesis Engineering.

Sierra Space построит для Orbital Reef жилые помещения, в качестве которых выступят надувные модули LIFE, а также предоставит космический корабль Dream Chaser для перевозки экипажей и грузов. Boeing создаст научный модуль и даст доступ к возможностям корабля CST-100 Starliner. Redwire Space будет отвечать за конструкцию станции, Genesis Engineering предоставит одноместный пилотируемый космический аппарат, а Университет штата Аризона поможет в исследованиях.

Напомним, что Китай успешно вывел на орбиту спутник Shijian-21. Он протестирует технологию предотвращения образования космического мусора в околоземном пространстве.