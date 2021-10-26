На искусственном рифе, который экологи разместили в 2020 году в водах Черного моря у Кинбурнской косы поселились мидии — это показатель того, что риф «прижился».

Об этом пишет Суспільне.

На побережье Черного моря, где расположен Национальный природный парк «Белобережье Святослава», на глубине в пять метров разместили искусственный риф. Изготовили его из ракушек устриц и поместили в мешки из экологического пластика. Через год пластик почти растворился в воде, а конструкция из ракушек закрепилась на дне.

— Субстрактом для этого рифа служила устричная раковина, которая после рекреационного сезона на устричной ферме служит как биомусор. Мы дали этим ракушкам вторую жизнь: они были погружены в мешки из экологического пластика, — рассказал глава общественной организации «Кинбурн» Николай Грубый.

Осенью 2020 года погрузили около тонны раковин. Все это отходы с устричной фермы, которые предприятие предоставило бесплатно.

— Устричная ракушка является достаточно твердым материалом для создания рифа, не создает вреда акватории моря, — добавил Николай Грубый.

Два месяца в течение года исследователи из Херсонского университета кафедры водных биоресурсов Павел Кутищев и Евгений Полтавчук приезжают на Кинбурнскую косу и наблюдают за изменениями рифа.

— Сейчас мы собрали оборудование, необходимое для погружения: баллоны по 12 литров, компенсаторы. И также собрали фототехнику для того, чтобы фиксировать под водой видео- и фотоматериал, — поделился Павел Кутищев.

На рифе под водой уже поселились подводные животные, риф оброс водорослями.

— Интересно было наблюдать за этим искусственным субстратом, как быстро на нем поселятся личинки мидий, как быстро они начнут расти. И в результате мы видим после постоянного мониторинга, что рифы облюбовали много гидробионтов, они полностью заросли мидиями, которые очень хорошо фильтруют воду. Визуально можно сказать, что там примерно несколько тысяч мидий, — рассказал Павел Кутищев.

Проект имеет экологическую цель и призван очистить Черное море, ведь одна мидия в день может профильтровать около 200 литров воды.

— Дело в том, что эти рифы ускорят самовосстановительную способность моря, то есть самоочищение. Ведь раньше были богатые поселения мидий, была такая иловая мидия, и фильтрационная способность моря была значительно больше, чем сегодня. Теперь вследствие гипоксии почв, сероводорода, антропогенного воздействия природные популяции мидий очень сильно сократились. А вот на субстратах мидия обычно появляется. У нее там практически нет врагов, эти рифы становятся таким естественным биофильтром, — проинформировал Павел Кутищев.

Искусственный риф — это общий проект национального природного парка «Белобережье Святослава», общественной организации «Кинбурн» и программы Emblas. Основные расходы касались транспортировки тонны раковин и закупки мешков из экопластика.

— После возникновения такой идеи мы вышли с инициативой в программу Emblas по мониторингу Черного моря, которая также поддержала эту идею. Она была поддержана рядом известных ученых и организаций, в том числе таких как Институт морской биологии. После этого приняли совместное решение заложить этот природный участок, — рассказал заместитель начальника отдела государственной охраны природного парка «Белобережье Святослава» Дмитрий Евдокимов.

Авторы проекта планируют развивать его и дальше. В планах – заложить больший участок рифов и сделать их из раковин морских вредителей — рапанов.

Напомним, в августе глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко после посещения устричной фермы «Устрицы Скифии» в Николаевской области решил, что Украине нужно вернуть славу «устричного гиганта».