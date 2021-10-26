Николаевская областная детская клиническая больница списала 5 препаратов, полученных от государства в 2019-2021 годах на общую сумму 1 миллион 354 тысячи 146 гривен.

Об этом свидетельствуют данные Счетной палаты Украины, пишут НикВести.

13 октября областным государственным администрациям направили письма за подписью члена Счетной палаты Василия Невидомого, в приложениях к которым имеется перечень списанных препаратов.

Счетная палата запросила информацию о причинах неиспользования препаратов до завершения срока годности, а также количестве утилизированных лекарственных средств, закупленных за счет государственного бюджета.

Отметим, что данные препараты были закуплены Украиной в рамках договоров с международными организациями. Например, 4 из 5 препаратов, списанных областной детской больницей приобретались по договорам с ПРООН (Программа развития ООН), еще один — с Crown Agents. Большая часть лекарств применяется в лечении онкологических заболеваний.

Согласно документам, областная детская больница списала 19 упаковок «Эндоксана» (Германия) на сумму 5 тысяч 487 гривен 96 копеек. Это противоопухолевый химиотерапевтический лекарственный препарат.

Также было списано 55 флаконов «Октагама» (Швеция) на 525 тысяч 929 гривен 15 копеек. Это раствор нормального иммуноглобулина с широким спектром антител к возбудителям различных инфекций, который также применяется в лечении онкологии.

В рамках направления «детская онкология» списали также 13 флаконов антибиотика широкого спектра действия «Фосмицин» (Япония) на 6 тысяч 157 гривен 84 копейки и 12 шприцов «Ретакрита» (Хорватия) на 12 тысяч 63 гривны 84 копейки, который используется для лечения анемии при онкологических заболеваниях.

Однако больше всего было списано «Актемры» (Швейцария) — 88 флаконов на 804 тысячи 607 гривен 76 копеек. Примечательно, что «Актемра» до пандемии коронавируса использовалась главным образом для лечения артритов, в том числе у детей. Однако препарат оказался эффективным в борьбе с COVID-19. Это вызвало его резкий дефицит на рынке и значительное подорожание.

Отметим, что согласно датам накладных, несколько препаратов были получены больницей незадолго до окончания срока годности. Например, конечный срок годности «Октагама», «Фосмицина» и «Ретакрита» указан 1 октября 2021 года, а получили их, следуя датам накладных, 2 июля, 3 и 13 августа 2021 года соответственно. То есть за два-три месяца до истечения срока хранения.

«Эндоксан», 19 упаковок которого было списано, получили 4 июня 2019 года — больше чем за два года до окончания срока годности. «Актемра» поступила 25 февраля 2020 года, а ее срок хранения истек только через 1 год 7 месяцев.

Главный врач больницы Александр Плиткин в комментарии корреспонденту НикВести посоветовал обращаться в облздрав за пояснениями о сложившейся ситуации.

— Пояснение даст управление здравоохранения. Мы написали бумагу, а они уже сформируют и дадут общее пояснение, — сказал он.

При этом главврач подтвердил, что часть препаратов поставили в больницу незадолго до истечения срока годности.

— Если бы на год раньше поступили они, можно было бы использовать, — сказал он.

На вопрос о том, можно ли было передать, например, «Актемру» другим больницам, он ответил, что данным процессом занимается министерство (здравоохранения, — прим.) и «есть нюансы».

— Там есть свои нюансы. Опять же, маленький срок годности, — сказал Александр Плиткин.

Напомним, что Александр Плиткин до 2017 года занимал должность главного врача городской детской больницы №2. Он также является главой фракции «За Майбутнє» в Николаевском областном совете.

Ранее сообщалось, что Николаевская городская больница №5 ещё в 2020 году перечислила 813 тысяч гривенна покупку кроватей для больных COVID-19, однако их так и не поставили в медучреждение в полном объеме.

А в городской больнице № 1, в сравнении с другими «ковидными» медучреждениями Николаева, закупают по прямым договорам медицинский кислород по самым высоким ценам. В самой больнице называют это вынужденной мерой из-за специфики территории.