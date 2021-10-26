Медработников не внесли в список профессий с обязательной вакцинацией, чтобы не получить нехватку персонала.

Об этом рассказал Виктор Ляшко в интервью для УП.

По словам министра, отказ от прививки со стороны врача и его дальнейшее отстранение, может поставить под угрозу целый райцентр.

— Если в небольшом райцентре с центральной районной больницей, не дай Бог, сложится ситуация, при которой два анестезиолога не захотят вакцинироваться, то в этом населенном пункте просто не будет медицинской помощи, — объяснил Виктор Ляшко.

При этом глава Минздрава предупредил, что медиков могут внести в список попозже.

Как сообщалось, в последние дни в Николаеве значительно выросло количество людей, желающих сделать прививку от COVID-19.