Медработников не внесли в список профессий с обязательной вакцинацией, чтобы не получить нехватку персонала.
Об этом рассказал Виктор Ляшко в интервью для УП.
По словам министра, отказ от прививки со стороны врача и его дальнейшее отстранение, может поставить под угрозу целый райцентр.
— Если в небольшом райцентре с центральной районной больницей, не дай Бог, сложится ситуация, при которой два анестезиолога не захотят вакцинироваться, то в этом населенном пункте просто не будет медицинской помощи, — объяснил Виктор Ляшко.
При этом глава Минздрава предупредил, что медиков могут внести в список попозже.
Как сообщалось, в последние дни в Николаеве значительно выросло количество людей, желающих сделать прививку от COVID-19.
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Медработников не внесли в список профессий с обязательной вакцинацией, чтобы не получить нехватку персонала.
Об этом рассказал Виктор Ляшко в интервью для УП.
По словам министра, отказ от прививки со стороны врача и его дальнейшее отстранение, может поставить под угрозу целый райцентр.
— Если в небольшом райцентре с центральной районной больницей, не дай Бог, сложится ситуация, при которой два анестезиолога не захотят вакцинироваться, то в этом населенном пункте просто не будет медицинской помощи, — объяснил Виктор Ляшко.
При этом глава Минздрава предупредил, что медиков могут внести в список попозже.
Как сообщалось, в последние дни в Николаеве значительно выросло количество людей, желающих сделать прививку от COVID-19.