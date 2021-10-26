Глава МВД Денис Монастырский призвал искоренить наркоторговлю на местном и областном уровнях, и не понижать имидж Украины в глазах международных партнеров.

Его цитирует коррепондент УНН.

Первым делом министр обратился к властям местного уровня и сотрудникам Нацполиции.

— Я хочу обратить в первую очередь внимание сотрудников Национальной полиции – это будет одно из ваших собственных KPI. Определение и борьба с этими явлениями. Конечно, здесь не обойтись без взаимодействия с органами местных властей — руководство территориальных общин также должно бороться с этими явлениями. Надо искать общий путь борьбы. Потому что сейчас будет ответственно не только специальное подразделение по борьбе с наркопреступностью, но и ГУНП получат поручение по борьбе с этими явлениями, — акцентировал начальник ведомства.

Глава правоохранителей напомнил, что Украина служит транзитом для наркотрафика из разных стран.

— Конечно мы понимаем и сотрудничаем с международными институтами по борьбе с этим явлением. Но здесь есть определенные вызовы и свои проблемы. В первую очередь, если мы говорим об объективных международных вызовах, то, конечно, мы понимаем, что сложившаяся в последнее время ситуация в Афганистане может привести к увеличению наркотрафика, который будет проходить в том числе через территорию Украины, — предостерег Денис Монастырский.

И добавил, что грядущую угрозу надо предотвратить слаженными действиями.

— Конечно, мы констатируем, что не достаточное количество людей, непосредственно вовлеченных в борьбу с наркопреступностью. В то же время мы понимаем, что у нас нет возможности резко увеличить количество таких людей, сотрудников полиции, или в частности пограничников, работающих в этой сфере, — поднял проблему министр.

Ранее сообщалось, по результатам хакерской атаки в сеть утекли данные владельцев и пользователей одной из самых больших площадок по сбыту наркотиков в СНГ — Legalizer. Администрировал портал украинец Александр Прохоженко.