В США группа независимых экспертов рекомендовала Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешить использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей от 5 до 11 лет. Решение было принято большинством голосов.

Об этом сообщает Reuters.

За использование вакцины проголосовало 17 экспертов, при этом только один человек воздержался. Комитет экспертов FDA состоит из независимых ученых — иммунологов, экспертов по инфекционным заболеваниям, педиатров.

Отмечается, что рекомендации этого комитета не обязательны к исполнению и FDA должен принять собственное решение, но регулятор часто прислушивается к советам своих экспертов. Если FDA примет утвердительное решение, то дело останется за Центром США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), консультационная группа которого соберется на следующей неделе. Если FDA и CDC официально разрешат использование Pfizer для детей, то вакцинация может начаться уже в ноябре месяце.

Разрешение на вакцинацию даст возможность США защитить от коронавируса 28 миллионов детей, которые также серьезно болеют, у них развиваются осложнения и дети не защищены от штамма «Дельта». Эксперты уверяют, что польза от прививок значительно превышает риски.

— Это восьмой по величине убийца детей в этой возрастной группе за последний год. Использование этой вакцины предотвратит смерть, предотвратит госпитализацию и предотвратит значительные долгосрочные неблагоприятные исходы у детей, — заявила педиатрический эксперт по вакцинам CDC и член комиссии Аманда Кон.

Напомним, фармацевтическая компания «Merck» заявила, что она попросила Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрить ее таблетку для лечения COVID. EMA начал ускоренный процесс лицензирования Молнупиравира.